Orsolini, il tuttofare che non è scomparso dai radar del Napoli

Già quando giocava nell’Ascoli il Napoli seguiva le sue gesta, poi la Juventus arrivò per prima e lo acquistò. Riccardo Orsolini all’epoca era un predestinato e si vedeva che aveva un ottimo potenziale. Il Bologna lo ha reso completo, anche grazie al gioco di Mihajlovic. Per certi versi assomiglia a Callejon, bravo nei tagli in zona gol, bravo anche nel difendere, insomma il tuttofare dell’attacco, che per il momento i felsinei non hanno messo sul mercato, come confermato dal suo agente Di Campli.

Antonio Giordano CdS