Il virologo Giulio Tarro ha concesso una lunga intervista al quotidiano Libero. Tra le altre cose ha parlato anche di stadio e calcio. Secondo lui, nel pieno rispetto delle regole, cioè mascherina e distanza, si potrebbe tranquillamente tornare a “riempire” gli impianti sportivi.

«Non capisco perché la gente non possa tornare allo stadio: basterebbe rispettare il metro di distanza, come al bar o al ristorante, e indossare la mascherina. Secondo me, se riprenderà il campionato, si potrebbe andare subito a vedere le partite, a patto di non abbracciarsi, ovviamente».

Davvero andrebbe allo stadio a vedere il Napoli? «E perché non dovrei? Se vale il metro di distanza…».