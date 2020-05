Il Napoli vuole accelerare per il rinnovo di Meret

In attesa di conoscere il destino della serie A, il Napoli pensa già al futuro e vuole blindare i suoi campioni e accontentare Gattuso. Tra questi c’è anche Alex Meret, il portiere friulano, nonostante il posto da titolare occupato da Ospina, nessuno ha dimenticato le sue grandi parate con la maglia azzurra. il club partenopeo vorrebbe prolungare il contratto oltre il 2023, il suo agente Pastorello, vorrebbe attendere il post-pandemia per discuterne. Il Napoli però vuole farlo ora, per confermare quanto crede nell’estremo difensore e renderlo così un perno fondamentale per il futuro.

Fonte: Gazzetta dello Sport