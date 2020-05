Il manager di Everton: “L’interesse del Napoli è autentico”

De Laurentiis non ama gli espedienti, va dritto da Gremio, ne parla, chiede e ottiene persino la possibilità di dialogare con il calciatore, per comprenderne i desideri e scopre, come ha sottolineato il suo manager, Marcio Cruz, che c’è la volontà dunque il gradimento, e anche l’ammirazione per una società che ha il suo appeal. «Conosciamo le storie del calcio e sappiamo cosa significhi Napoli, club che ha lottato spesso per lo scudetto, che è stato ripetutamente in Champions, che ha tifosi straordinari. L’interesse del Napoli è autentico. Ci sono stati dei contatti e l’ultimo aggiornamento risale ad un mese fa. Everton accetterebbe con enorme entusiasmo, perché la serie A italiana è un torneo importante».

Antonio Giordano (CdS)