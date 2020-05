Chiariello:“Come si risolvono i problemi di prestiti,assicurazioni e contratti?”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Si sposta lo scontro: non è solo il protocollo medico il tema principale, ma le televisioni. Spadafora interviene a gamba tesa chiedendo la diretta goal in chiaro, che non è una cattiva idea. Il tema più grave rimane quello dei calciatori, come si risolvono i problemi dei prestiti? Delle assicurazioni? Dei contratti? Si parla di aria fritta e non di cose concrete”.