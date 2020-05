CALCIO FEMMINILE – Possibile ripresa del campionato a metà Luglio

Oltre al calcio maschile, anche il movimento femminile, attende novità per la ripresa della serie A. Le ultime novità sarebbero che si potrebbe tornare in campo a metà Luglio. Da 10 giorni si sta allenando la Juventus, la prossima settimana riprenderanno Milan e Sassuolo. Le calciatrici chiedono un protocollo paritario come i colleghi maschi, per ridurre al minimo il rischio sulla salute. Il problema ovviamente sono i costi, differenza di budget tra il mondo professionistico e quello dilettantistico.

Fonte: Gazzetta dello Sport