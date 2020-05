CALCIO FEMMINILE – Da domani torna ad allenarsi il Milan di Ganz

Quello che sarà del campionato di Serie A femminile è ancora da valutare, ma intanto, in caso di possibile ripresa, il Milan ha deciso di convocare le calciatrici rossonere a partire dalla giornata di domani: come riferisce il club, le ragazze si ritroveranno in maniera graduale nel corso della settimana al Centro Sportivo Vismara e saranno divise in due gruppi, per svolgere, nel rispetto di tutte le regole di sicurezza contro il Covid-19, sessioni di lavoro individuale con esercitazioni atletiche, corsa e forza.

Sarà obbligatorio il loro arrivo al campo direttamente in tenuta da allenamento, poiché al momento non potranno essere utilizzati gli spogliatoi e le docce del Centro Sportivo, che in ogni caso è stato sottoposto a trattamento di sanificazione.

