Boga, un esterno che saprebbe reggere le pressioni

A Napoli è partito il casting per il dopo Callejon, lo spagnolo sempre meno vicini al rinnovo e più all’addio in maglia azzurra. E’ una scelta complicata, vista la duttilità tattica dell’iberico, dove bisogna saper attaccare ma anche difendere. Il primo nella lista è Boga del Sassuolo, ma di proprietà del Chelsea. Il profilo è perfetto per le idee societarie, giovane, ancora non esploso e poi sarebbe perfetto per il gioco di Gattuso. Senza contare che avendo militato nella Premier League, con i “blues”, sa reggere alle pressioni. Il Chelsea ha deciso di non esercitare il diritto di recompra, perciò bisogna rivolgersi al Sassuolo per acquistarlo. I partenopei sono pronti, occhio al Milan e all’Atalanta, pronte allo sgambetto.

Antonio Giordano CdS