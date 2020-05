Il Napoli celebra la Top 11 argentina: C’è però un’assenza pesante

Un giorno particolare per tutti gli argentini che il 25 maggio festeggiano il “Dia de la Patria“. Il giorno in cui si celebra la ribellione alla Spagna e l’inizio del processo di indipendenza del Paese sudamericano. In una settimana (dal 18 al 25 maggio 1810) che segnò la storia del popolo argentino. L’occasione anche per il Napoli di festeggiare i suoi argentini più illustri, con una Top11 di sempre sui canali social ufficiali che però sottolinea una importante assenza.

«Con questa squadra possiamo vincere su qualsiasi campo» recita il canale social in spagnolo del club. Accanto a Datolo, Sosa, Lavezzi, il Pampa Sosa e, ovviamente, Diego Armando Maradona, infatti, non sembra esserci spazio nella selezione azzurra-argentina per Gonzalo Higuain, uno che pure la storia con la maglia del Napoli l’ha scritta, vincendo una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, ma soprattutto stracciando il record di 36 gol in un solo campionato, il più prolifico bomber di sempre. Una ripicca per l’addio mai realmente perdonato verso la Juventus o semplice scelta tecnica? Fonte: Il Mattino