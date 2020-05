A. Pedullà: “Passi in avanti per la punta del Lille Osimhen”

Il mercato della società del presidente De Laurentiis entra nel vivo, dove l’attacco è il reparto offensivo potrebbe avere delle novità. Ecco quanto riportato sul suo sito da Pedullà. “Per il ruolo di attaccante, in attesa di trovare un punto di svolta per la cessione di Milik, dov’è reale l’interesse della Juventus, ci sono anche Chelsea e Tottenham, il Napoli ha fatto passi in avanti per Osimhen. La punta nigeriana del Lille ha dato il suo gradimento per la piazza partenopea, ora c’è da trovare l’intesa con il club francese. Il prezzo si aggira intorno ai 45/50 milioni, mentre non ci sono riscontri su Belotti”.

Fonte: alfredopedullà.com