Vincenzo Spadafora (Min. Sport): “Sì al professionismo nel calcio femminile”

Nel corso del Tg3 della sera il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora analizza la situazione del calcio in Italia e con una novità che proporrà nei prossimi giorni. “Nella giornata di oggi ho ricevuto il Protocollo della Figc per le partite di campionato, più o meno simile agli allenamenti di gruppo. La giornata di giovedì si deciderà, basandoci sulla situazione sanitaria, se e quando riprendere il campionato. Come in Germania, in Italia vorremmo che ci fosse la diretta gol delle partite, un modo per evitare assembramenti. Inoltre tra le varie proposte che farò in questi giorni, sarà anche quello di rendere il calcio femminile a livello professionistico”.

La Redazione