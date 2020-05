SERIE C FEMMINILE – E. Esposito (Pomigliano): “Una grande stagione in una squadra forte”

Il Consiglio Federale che si è svolto lo scorso 20 maggio 2020 a Roma, ha decretato la fine dell’anno calcistico 2019/2020 per il campionato Nazionale di Serie C Femminile: quindi si chiude ufficialmente la stagione delle pantere. Un anno spettacolare quello delle ragazze del patron Pipola che hanno battuto ogni record, conquistando la vetta della classifica a quota 50 punti, a +12 dalla seconda della classe il Palermo, con 18 gare disputate. L’ultima partita giocata dalle pantere prima dello scoppio dell’emergenza Covid-19, è stata quella in trasferta contro il Pescara, vinta per 3-1, lo scorso 1° marzo 2020.

Il Pomigliano Femminile si è dimostrato essere una squadra forte in ogni settore che ha scritto una pagina importante della storia del calcio femminile italiano.

Per questa settimana ai microfoni dell’ufficio stampa interviene Eliana Esposito, centrocampista, classe ’97: ” Il ricordo più bello di questa stagione è stata la vittoria contro il Palermo in casa al RP Sport Center, nel girone di ritorno. E’ stata una bellissima partita giocata ad alti livelli da ambo i lati, e con quei 3 punti ulteriori il nostro distacco dalle siciliane è giunto a +12. Un match sentito molto anche sugli spalti dal pubblico che ci sosteneva con la società sempre accanto a noi. Che bei ricordi”.

Una squadra che è andata oltre ogni record:”L’ impregno e la dedizione premiano sempre. Abbiamo lavorato duramente per raggiungere i nostri risultati, non abbiamo mai sottovalutato niente ma abbiamo sempre pedalato a testa bassa, ci siamo impegnate, superandoci, cercando di migliorarci, insomma non ci siamo mai fermate. Ci abbiamo messo cuore, costanza, gambe e grinta e quindi con questi ingredienti abbiamo raggiunto tutti questi record. Sono grata allo spogliatoio, siamo un gruppo eccezionale, una vera e propria famiglia su cui contare in ogni momento, questo fa effettivamente la differenza nel calcio”.

“Saluto il presidente Pipola, la società , lo staff tecnico, i nostri sostenitori e tutte le mie compagne di squadra, Forza Pantere Sempre!”.

Fonte: Ufficio stampa Paola Mauro Pomigliano femminile