Dopo 7 anni lo stakanovista Callejon lascerà Napoli

Per Callejon che a febbraio compirà 34 anni, probabile il ritorno in Spagna, Valencia e Siviglia in testa alla corsa per assicurarsi l’esterno d’attacco che riesce a ricoprire più ruoli e ha nella duttilità una delle sue migliori qualità. Un tuttofare, grande senso tattico, fluidità di corsa e straordinaria professionalità, uno stakanovista. Josè in sette anni con il Napoli ha fatto parlare il campo. Lo spagnolo di poche parole fuori e che non ama troppo la luce dei riflettori.

Ma intanto, come tutti gli altri azzurri, non vede l’ora che arrivi l’ok per la ripresa del campionato, in modo da poter cominciare a correre sul campo. Già perché Callejon giocherà al massimo, come sempre, le ultime 12 partite di campionato che potrebbero essere le ultime per lui in maglia azzurra. Lo spagnolo si ripresentò in gran forma alla ripresa degli allenamenti individuali a Castel Volturno, anche grazie al lavoro atletico svolto a casa nel periodo di quarantena. Fonte: Il Mattino