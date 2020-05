Domenica di relax per Milik in vista della ripresa di domani

Le voci di mercato sul suo conto non si placano, ma Arek Milik dimostra ancora una volta di volersi godere i sapori e i colori della Napoli che lo ospita ormai da quattro stagioni. L’attaccante polacco ne ha approfittato questa mattina per una gita in barca, visto lo stop domenicale agli allenamenti concesso ieri da Gennaro Gattuso alla squadra.

Milik si è così goduto la domenica via mare, insieme con lui anche l’inseparabile compagna Jessica. I due sono partiti dal Golfo di Napoli verso le isole per approfittare della giornata di sole. Il contratto in scadenza nel 2021 non lascia tranquillo il club che quest’estate dovrà decidere, a bocce ferme, il suo futuro. Fonte: Il Mattino