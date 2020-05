Everton non è l’unico nome sul taccuino azzurro per l’attacco

GLI OBIETTIVI

Il club azzurro da tempo sta sondando diversi profili, anche se la priorità del prossimo mercato sarà rappresentata dai rinnovi. Poi si valuteranno le possibili cessioni prima di piazzare altri colpi in entrata. La partenza di Callejon libererà una casella nel ruolo di esterno che andrà colmata anche se in organico ci sono già Insigne, Lozano e Politano (acquistato a gennaio) e Ounas che torna al Napoli. Visto che il Nizza non ha fatto scattare l’opzione di riscatto per l’attaccante franco-algerino.

Seguiti diversi esterni, da tempo sotto osservazione del club azzurro il brasiliano Everton del Gremio, 24 anni, uno dei protagonisti con la nazionale verdeoro nell’ultima coppa America vinta nel 2019. Fu il capocannoniere con 3 reti. Secondo Globe Esporte, il Gremio lo valuta 30 milioni e oltre al Napoli sono interessate a lui anche l‘Everton di Ancelotti e il Borussia Dortmund.

In Europa sotto osservazione Rashica del Werder Brema, in campo ieri contro il Friburgo in Bundesliga: nazionale kosovaro, 23 anni, è un altro di quei profili giovani monitorati dal direttore sportivo Giuntoli che però piace anche ad altri club e in maniera particolare al Lipsia. Fonte: Il Mattino