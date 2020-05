Boga piace al Napoli: Sul francese non ha messo gli occhi solo Giuntoli

Sotto osservazione da tempo Boga del Sassuolo, francese naturalizzato ivoriano, tecnico e veloce. Su di lui in questa fase si sta muovendo con insistenza il Milan. Oltre agli esterni di attacco monitorati anche i centravanti, vista la posizione in bilico di Mertens. Tra questi Azmoun, iraniano dello Zenit San Pietroburgo che però è un extracomunitario (come Everton) e per poterlo acquistarlo il Napoli dovrebbe liberare una casella di questo tipo in organico con una cessione. Seguito anche Osimhen, vent’anni, attaccante della nazionale nigeriana in forza al Lilla. Fonte: Il Mattino