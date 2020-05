Per la ripartenza si è studiato un protocollo come in Bundesliga

Giovedì 28 sarà il giorno dell’incontro con Figc e Lega, quello in cui il Governo dovrà decidere sulla ripartenza della A e stabilire la data. «Ho appreso che lunedì 25 riceverò dalla Figc il protocollo per la ripresa del campionato. Il mio impegno sarà quello di fare in modo che il 28, all’incontro con tutte le componenti del mondo del calcio, si possa già avere l’orientamento del Cts per poi decidere se riprendere e quando». La Fig sta rifinendo il protocollo che sarà simile a quello tedesco: la prima parte riguarda l’organizzazione delle partite, la seconda l’aspetto medico con le procedure di sicurezza da attivare e per quanto riguarda il tema della quarantena in caso di positivo ricalcherà per grandi linee quello già esistente, anche se mancando poi ancora del tempo alla ripresa effettiva del campionato questa norma potrebbe essere modificata. Fonte: il Mattino.