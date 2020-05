Il Napoli necessita di un altro attaccante: i profili seguiti

Un innesto nel reparto offensivo è quasi sicuro e il Napoli già da tempo si guarda intorno ed allunga l’occhio sia in Europa che in Sudamerica. Tra i profili seguiti il brasiliano Everton del Gremio e l’iraniano Azmoun dello Zenit San Pietroburgo. Un esterno d’attacco, tenuto da tempo sotto osservazione, è Boga del Sassuolo, su di lui c’è anche il Milan. Un esterno nuovo che invece già c’è da gennaio è Politano che spera al più presto di tornare in campo: «Ci sono 12 partite da giocare, il torneo è ancora abbastanza lungo, cercheremo di fare quante più vittorie possibile per arrivare in Europa League o in Champions League. Coppa Italia? Non sarà facile affrontare l’Inter, comunque resta il nostro obiettivo principale», ha detto a Radio Kiss Kiss.

Fonte: Il Mattino.