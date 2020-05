David Ospina a Sky: “Meret? Ottimo rapporto e lui diventerà il migliore d’Italia”

Il Napoli anche oggi si allena a livello singolo, per l’ultima volta, prima di cominciare in gruppo, nell’attesa di conoscere se tornerà in campo. Ai microfoni di Sky è intervenuto il portiere colombiano David Ospina: “Gattuso è un allenatore che sa dare la fiducia ai calciatori, chiede serietà e professionalità ad ognuno di noi. Meret? Con lui il rapporto è ottimo, ci stimiamo e se Alex continua su questa strada potrà diventare il migliore d’Italia. Ci stiamo allenando a livello singolo, in attesa di cominciare in gruppo per farci trovare pronto nel caso dovesse riprendere il campionato. Il nostro obiettivo e conquistare l’Europa, poi far bene in Coppa Italia dove abbiamo buone possibilità contro l’Inter e senza dimenticare la Champions League, dove vogliamo ben figurare contro il Barcellona al Camp Nou”.

La Redazione