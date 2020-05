Auriemma:” Se si usano le giuste misure, perchè non riportare i tifosi allo stadio?”

Le parole del giornalista Raffaele Auriemma, sul tema riguardante il ritorno allo stadio dei tifosi:

“Secondo me , dopo che sono stati concessi gli spostamenti sia nei treni che negli aerei , con le dovute precauzione ,perchè non si potrebbe fare stesso discorso con i tifosi allo stadio?.Nel nostro caso abbiamo uno stadio da oltre 60 mila posti, se ci vanno in 20 mila con le mascherine ed il giusto distanziamento perchè non si può riportare il pubblico tra gli spalti?”