Ultime Castel Volturno – Venerdì verrà effettuato il sesto test per i tamponi

In attesa di cominciare con gli allenamenti di gruppo, dove finalmente il Cts ha dato il via libera approvando il protocollo, il Napoli prosegue con gli allenamenti singoli nel pieno rispetto delle norme. Nel frattempo ieri sono stati effettuati i test per i tamponi, venerdì se ne farà un sesto, dove al momento i risultati sono stati soddisfacenti. Leggero affaticamento muscolare per Fabian Ruiz, quindi lavoro a parte, nulla di serio per lo spagnolo, mentre continua il suo percorso riabilitativo Kostas Manolas.

Fabio Mandarini CdS