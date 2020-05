Stanislav Lobotka: “Gattuso pratica un calcio che io amo tantissimo”

Attraverso i profili social del calcio Napoli il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka fa un primo bilancio della sua esperienza in maglia azzurra, della città e dei compagni di squadra. “Con mister Gattuso ho un ottimo rapporto, mi ha colpito ed è un ottimo allenatore. Lui pratica un tipo di calcio che io amo tantissimo, oltre ad essere una persona simpatica, ma quando c’è da lavorare duramente, non si tira mai indietro. Che emozione il mio debutto con la maglia azzurra contro la Lazio in Coppa Italia, ci fu una splendida accoglienza da parte della gente verso di me. Con i compagni di squadra ho uno splendido rapporto, ma se devo fare qualche nome sono rimasto colpito da: Zielinski, Fabian Ruiz, Mertens e Insigne. Il mio idolo? Ronaldinho, un mito, anche Hamsik ovviamente ma chiedete a lui (ride n.d.r.). In questi mesi ho amato tanto la città, il centro storico specialmente che profuma di cibo, la mia famiglia ama vivere qui”.