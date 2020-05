SSCN – Accadde oggi, 8 anni fa: la quarta emozionante Coppa Italia

Il 20 maggio del 2012 il Napoli conquistò la sua quarta Coppa Italia. Otto anni fa gli azzurri vinsero la finale contro la Juventus all’Olimpico per 2-0.

Il Napoli cominciò il cammino in Coppa Italia dagli ottavi di finale (come testa di serie) affrontando il Cesena in gara unica al San Paolo. Finì col successo per 2-1 (gol di Cavani e Pandev). Sempre al San Paolo e ancora in sfida unica ci fu il quarto di finale contro l’Inter: vittoria per 2-0 con doppietta di Cavani.

La semifinale si giocò sul doppio confronto contro il Siena. All’andata in Toscana il Napoli perse per 2-1, ma al ritorno gli azzurri ribaltarono imponendosi per 2-0 (autogol di Vergassola e rete di Cavani).

In finale arriva la sfida suggestiva contro la Juventus fresca vincitrice dallo scudetto. Il 20 maggio l’Olimpico è stracolmo e la Curva Nord è completamente dipinta d’azzurro. Proprio dietro la porta dove il Napoli segnò le due reti del trionfo.

Poco dopo l’ora di gioco, Lavezzi salta il portiere bianconero Storari che lo stende: rigore. Lo va a tirare Cavani che infila l’angolo con forza e precisione: 1-0. La Juventus si riversa in attacco ma il Napoli tiene testa e a 7 minuti dal 90esimo chiude il match: Pandev lancia col contagiri Hamsik che con un meraviglioso colpo sotto scavalca il portiere dolcemente prima di inginocchiarsi davanti al popolo azzurro. Inizia la festa, il Napoli conquista la sua quarta Coppa Italia.

Questa la formazione azzurra che giocò la finale:

De Sanctis, Aronica, Campagnaro, Cannavaro, Maggio, Zuniga, Dzemaili, Hamsik (85′ Dossena), Lavezzi (72′ Pandev), Inler, Cavani (92′ Britos). All. Mazzarri

Marcatori: 63′ Cavani (rig), 83′ Hamsik