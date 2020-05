Il Benevento tornerà ad allenarsi: Da capire se individualmente o in gruppo

Il Benevento ha deciso: lunedì 25 maggio riprenderà ad allenarsi. Rimane da scegliere se farlo individualmente o in gruppo, molto dipenderà dall’esito del Consiglio Federale di domani. La società giallorossa aveva deciso inizialmente di rinviare anche la data della ripresa degli allenamenti individuali (fissata per il 18 maggio) in attesa di conoscere il nuovo protocollo stilato dalla Figc per la Serie B. Ora che sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel, con il varo di un protocollo più accettabile, la squadra capolista incontrastata della serie cadetta, ha dunque deciso di tornare in campo. Inutile dire che la società del presidente Vigorito è assolutamente pronta per la ripresa con tamponi, test e quant’altro occorra per la sicurezza dei giocatori. Fonte: CdS