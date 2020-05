Serie A – Si valuta una nuova data per scendere in campo

Tra poco si passerà da quelli individuali, agli allenamenti di gruppo, il prossimo passaggio sarà la decisione sull’ok alla riapertura del campionato e la data. Impossibile il 14, di cui si diceva fino a qualche giorno fa, ora l’ipotesi più probabile è quella del 20 giugno perché così le squadre avrebbero più tempo per la preparazione. Di questo e di altro si parlerà oggi nel consiglio federale Figc, e forse anche dell’eventuale variazione de format con l’ipotesi playoff e playout. Tema sul quale si è espresso anche il ministro allo sport Spadafora. «I play off? Il format lo decidono giustamente le federazioni. La cosa importante credo sia iniziare il campionato per concluderlo, quindi tutte quelle che possono essere le soluzioni per consentire realisticamente la conclusione del campionato nel momento in cui riparta, credo sia importante».

Il Mattino