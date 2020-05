Per l’addio di Milik il Napoli non farà sconti a nessuno

Mertens sta per rinnovare con il Napoli, servirà un ultimo scatto prima del tanto agognato sì, rende meno complicata la situazione di Arek Milik. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2021, ma a differenza del belga e Callejon, non si vorrà rischiare di perderlo a zero, o tenerlo in sospeso. Di rinnovo tra le parti non se ne parla, il giocatore ha più fatto intendere di lasciare la maglia azzurra, piace a mezza Europa, Juventus compresa. Le società che vorrebbero il polacco scopriranno che il club azzurro non farà sconti sul prezzo, si aggira intorno ai 50 milioni. Il futuro di Milik, a meno di colpi di scena, sarà lontano da Napoli.

Antonio Giordano Corriere dello Sport