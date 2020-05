Mertens-Napoli, alla fine ha vinto il cuore rispetto al lato economico

Il Napoli e Mertens non sono mai stati così vicini alla firma per il rinnovo, forse anche di quel famoso 3 Marzo quando si incontrarono al ristorante dell’hotel Vesuvio. Inter e Chelsea avevano offerto di più economicamente, ma alla fine il belga ha scelto la passione per la città partenopea, visto anche l’affetto della gente verso il calciatore fiammingo. Gattuso e il d.s. Giuntoli hanno fatto un pressing sfrenato nei confronti di De Laurentiis pur di confermare il belga. L’accordo è fino al 2022 con opzione per il terzo anno, ingaggio da 4 milioni + 500 mila per le reti in Champions, si aggiungono i 2 milioni per un’altra stagione e infine altri 500 mila nel caso di una clamorosa qualificazione in Champions, distante nove punti dov’è occupata dall’Atalanta. Il presidente ha dimostrato di apprezzare il genio belga e Mertens ha ancora una volta confermato di essere nato in Belgio ma con Napoli nel destino.

Antonio Giordano e Fabio Mandarini CdS