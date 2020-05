Grande tentazione per Gattuso con gli allenamenti di squadra

L’annuncio dell’ok agli allenamenti di squadra è arrivato dal ministro Spadafora, ora il nuovo protocollo viene girato ai club di A. Il Napoli, intanto, oggi a Castel Volturno e ancora per qualche altro giorno proseguirà sulla falsariga delle modalità delle sedute individuali dei giorni precedenti: la squadra sarà divisa in mini-gruppi di 3-4 calciatori che lavoreranno separati dagli altri mini-gruppi sui tre campi di Castel Volturno. Gradualmente verrà aumentato il numero dei calciatori dei gruppi per cominciare poi a disputare le partitine 4 contro 4, oppure 5 contro cinque, su spazi più ridotti, fino a quelle vere e proprie a campo aperto 11 contro undici. Ci sarà grande attenzione sotto questo punto di vista da parte di Gattuso con lo staff tecnico e quello medico per preservare i calciatori da possibili infortuni (fermo ai box c’è Manolas che avrà bisogno di almeno un mese per tornare a disposizione) e per arrivare così in condizione per l’inizio del campionato. Fonte: Il Mattino