ESCLUSIVA .- M. Pistocchi: “Everton Soares? Ecco dove potrebbe giocare nel Napoli. Bella matassa da sbrogliare per il calcio italiano”

Il calcio nei prossimi giorni cercherà di trovare una soluzione in modo da accontentare tutte le parti e ritornare all’attività agonistica. Diversi punti di vista e la pandemia, tengono bloccata la macchina. In tutto questo c’è il mercato del Napoli che tiene banco. Ilanpolionline.com ha intervistato il collega di Mediaset Maurizio Pistocchi.

Il tuo twitter di qualche giorno fa ha messo in evidenza della trattativa in fase avanzata per Everton del Gremio. Quali sono le sue caratteristiche tecniche? “Everton Soares del Gremio è un classe ’96, è un esterno sinistro, che può giocare anche a destra, senza dimenticare che può ricoprire il ruolo di prima punta. Un giocatore molto interessante, dalle grandi qualità e sarebbe un acquisto davvero interessante. Il Gremio aveva rifiutato un’offerta che oscillava dai 15 ai 18 milioni, il Napoli è arrivato a 25 e al momento è la migliore che il club brasiliano abbia ricevuto. Se non dovesse arrivare una cifra superiore da altri club, potrebbe essere proprio la società di De Laurentiis ad acquistare Everton che nello scacchiere tattico sarebbe l’alternativa di Insigne”.

Rimanendo in tema Brasile, quale futuro prevedi per Allan? “Non è un mistero che Allan sia un calciatore gradito da Carlo Ancelotti, così come Lozano e perciò non è da escludere lo scambio con Kean in direzione Napoli. Io sul messicano (Lozano), dissi che a livello tattico sarebbe andato a sovraffollare il reparto offensivo degli azzurri e così è avvenuto, pur considerando bravo Lozano ovviamente”.

Nelle ultime ore sembra che la storia tra il Napoli e Mertens possa proseguire. Cosa ne pensi in merito? “E’ una storia molto particolare questa del futuro di Mertens, fino a ieri sembrava davvero ad un passo il passaggio all’Inter, ora invece le ultime notizie danno il Napoli in vantaggio. Il belga so che si è preso qualche giorno per prendere una decisione. De Laurentiis, in maniera astuta, si aspetterebbe che sia il giocatore ad esporsi in prima persona sul possibile addio alla maglia azzurra. C’è da dire che se dovessero arrivare Everton e Kean, rischia di esserci un sovraffollamento in attacco, anche se Mertens può giocare da prima punta. Vediamo come andrà a finire questa vicenda e poi si tireranno le somme”.

Infine secondo te il campionato di serie A riprenderà oppure si fermerà definitivamente? “Il comunicato della Figc di 48 ore fa, mette n evidenza che a livello agonistico non si riprenderà fino al 14 Giugno. La mia sensazione è che si possa comunque ricominciare, anche se ci sono alcuni aspetti da non sottovalutare. Non molti club vorrebbero ritornare in campo legati alla questione dei diritti t.v., dove diverse società avrebbero problemi a restituire i soldi, visto che li hanno già spesi. E’ una bella matassa da sbrogliare, ma mi auguro che si possa chiudere la stagione agonistica per decidere ancora alcuni verdetti in sospeso e non congelare definitivamente la classifica”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco