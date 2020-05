Castel Volturno, da lunedì c’è una nuova presenza a seguire gli allenamenti

Da lunedì c’è a Castel Volturno a seguire le sedute del gruppo c’è nuovamente anche il direttore sportivo Giuntoli. Il Napoli intanto ha effettuato i test sierologici e già 4 tamponi, gli azzurri sono stati sottoposti allo screening e vengono tenuti costantemente sotto osservazione dal responsabile dello staff medico Canonico e dal dottore D’Andrea. Nel corso di queste 3-4 settimane che porteranno all’inizio del campionato dal punto di vista atletico la preparazione verrà intensificata per step. Sarà importante per i calciatori non avere brusche impennate per le sollecitazioni atletiche. Fonte: Il Mattino