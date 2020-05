Serie A – Tempi lunghi per la ripartenza e spuntano i play off

Serie A – Alla fine del campionato italiano mancano 12 giornate, più i recuperi. Senza dimenticare le semifinali di ritorno della Coppa Italia e la finale. Insomma, un intasamento non di poco conto. Con il Napoli che, potenzialmente, potrebbe giocare 14 partite in 46 giorni. D’altronde, lo stesso Ceferin, numero uno dell’Uefa ne è consapevole e ha da tempo dato via libera al cambio di format. Una formula che potrebbe piacere alle tv, con le prime 10 o 12 in gara per lo scudetto e i piazzamenti Champions e le altre 8 o 10 a evitare di scivolare in B. Con il riconoscimento, magari, di un vantaggio, a chi è meglio piazzato in classifica adesso. Ovvio, alcuni presidenti (vedi Lotito) potrebbero alzare le barricate. Ma è un’opzione da non trascurare, anche perché gradita a Sky. Il tempo è poco e ora, dopo la presa d’atto della Figc, è ancora di meno. Salvo che il premier Conte non intervenga personalmente modificando la disposizione. Ma già domani con il Consiglio federale si inizierà a discutere dell’ipotesi playoff. Fonte: Il Mattino