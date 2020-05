Oggi a Castelvolturno il quinto tampone per gli azzurri

La sicurezza e la salute degli atleti e dello staff prima di tutto. In casa Napoli, fino a questo momento, sono stati effettuati 4 tamponi e sono risultati tutti negativi. Oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, a Castelvolturno è previsto il prelievo del sangue per effettuarne un altro, il quinto. “Gattuso ha modificato gli allenamenti al centro sportivo, ad ogni seduta ci saranno più giocatori che si alleneranno sulla forza e non solo sull’aspetto atletico e aerobico. Ieri un’equipe medica si è presentata a Castel Volturno per sottoporre i giocatori ad analisi del sangue ordinarie dopo i quattro tamponi, tutti negativi. In giornata ci sarà il prelievo per il quinto tampone”. La società si sta adoperando al 100% per essere in regola con tutte le norme sanitarie imposte dal Governo per la ripresa. In giornata, dunque è previsto l’ennesimo tampone.”