Napoli, non solo Manolas: si ferma anche Fabian!

Era prevedibile ed era lo spauracchio di tutti. Lo stop e la ripresa degli allenamenti avrebbero potuto causare problemi. Nel Napoli è accaduto subito con Manolas, ma non è stato l’unico. Ieri, infatti, durante la seduta di allenamento individuale, si è fermata un’altra pedina fondamentale della formazione di Gattuso, Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha accusato un infortunio che lo terrà fermo per un po’. Ancora non si conosce l’entità dello stop, nei prossimi giorni ci saranno gli accertamenti per stabilire il periodo di recupero. Manolas, dal canto suo, ha svolto le terapie dopo l’infortunio muscolare. L’allenatore spera di riavere entrambi al top della forma in vista della ripresa del campionato. Il Napoli è ancora impegnato su tutti e 3 i fronti: campionato, Champions League e Coppa Italia. In vista del ritorno in campo Gattuso vorrebbe la squadra al completo per preparare al meglio le partite.

Fonte: GdS