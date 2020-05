Napoli-Mertens, cifre del rinnovo ed oggi incontro con il d.s. Giuntoli

Nei giorni scorsi in città si chiedeva il colpo di scena di De Laurentiis per il rinnovo di Mertens e il presidente non si è fatto attendere. Tra domenica e lunedì contatti costanti tra le parti per cercare di trovare un’intesa che a quanto pare sembra essere arrivata sulla linea del traguardo. Il giocatore guadagnerebbe per due anni (2022) intorno ai 12 milioni e l’Inter? I nerazzurri sarebbero pronti ad aggiungere un anno in più per accontentare Mertens. Decisivo il tecnico Gattuso che ha intensificato il pressing con AdL, lo considera determinante nel suo scacchiere tattico. Oggi rientrerà a Napoli il d.s. Giuntoli e molto probabilmente a Castel Volturno ci potrebbe essere l’incontro con il giocatore per completare l’opera. L’Inter ha il suo fascino ma i colori azzurri lo sono ancora di più.

Fabio Mandarini Corriere dello Sport