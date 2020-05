Cambiano le modalità d’allenamento a Castel Volturno

Una domenica di pausa dopo la prima settimana di nuovi allenamenti, poi di nuovo tutti al lavoro a Castel Volturno. Rino Gattuso ritrova il Napoli nell’attesa di scoprire cosa ne sarà del campionato italiano – sospeso ancora nel limbo – e gli azzurri tornano a prepararsi con qualche novità. Nonostante il rinvio degli allenamenti di squadra.

In mattinata, infatti, una equipe medica si è presentata al centro tecnico di Castel Volturno per effettuare all’intero gruppo Napoli i test sierologici, dopo i 4 tamponi tutti negativi delle scorse settimana. Come riportato da Sky, sono cambiate anche le modalità di allenamento al centro sportivo. Non ci sono più tre turni di lavoro, ma due, con i portieri aggregati al resto del gruppo. Gattuso sta lavorando da questa settimana anche sulla forza dei suoi calciatori, dopo il lavoro atletico e aerobico visto nei giorni scorsi. Fonte: Il Mattino