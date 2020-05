Mertens/Napoli: il ruolo fondamentale è stato quello di Gattuso

In questa faccenda pesa, e non poco, il ruolo di Ringhio. Ecco, con Mertens non è stato subito rose e fiori. Anzi. Ma col tempo è iniziato un rapporto professionalmente impeccabile e ovvio che Gattuso, quando ha capito che il suo futuro sarebbe stato sulla panchina del Napoli, ha spinto perché Mertens rimanesse. Impossibile, in questo momento, trovare uno del suo valore. E che garantisce il numero dei suoi gol. Peraltro, capace di giocare in almeno tre ruoli. Insomma, la diplomazia di Ringhio ha consentito a De Laurentiis e Mertens di riavvicinarsi dopo il freddo di novembre e dopo il parziale disgelo di marzo. Peraltro, il Napoli questa estate già dovrà preoccuparsi di sostituire Milik, cosa che non sarà semplice. E Petagna, in ogni caso, non è esattamente un numero 9 che fa ammattire Ringhio.

Fonte: Mattino