Mastella: “Mille persone in una piazza o in uno stadio, non è analogo?”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Clemente Mastella, sindaco di Benevento: “Spadafora? Troppe indecisioni da parte del Governo, nel mondo del calcio in particolare. Si stabiliscano le regole e si riparta, non ci sono le regole? Stop al campionato, fine. Poi guardiamo sempre gli altri, la Francia, la Germania, l’Italia che fa? Quest’aspettativa ad oltranza e simulazione di qualcosa che magari non avverrà, potrebbe creare malumori ed inconvenienti. Tifosi allo stadio? Con distanziamento sociale, controlli, misure di sicurezza giuste, perché no? Mille persone in una piazza o in uno stadio, non è analogo? Qui non si decide per niente. Ho lanciato una proposta: il Napoli deve riprendere da Verona, che è stato uno dei focolai, utilizziamo in campi neutri. Venite a giocare a Benevento, Reggio Calabria, Pescara, dove non c’è stato un accumulo massiccio del virus. Sarebbe un’inguistizia enorme annullare il campionato per il Benevento, deve andare in Serie A. E’ ovvio che per la festa non si potranno avere 10mila persone in piazza, il distanziamento sociale deve rimanere. Il virus c’è, ma se lo teniamo a bada non rischiamo”.