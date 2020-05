Il prof Castellacci dà la password per iniziare il campionato

Il professor Enrico Castellacci, presidente dell’Associazione Medici del Calcio, parlando a “Radio Anch’io lo sport” su RadioRai ha offerto al nostro calcio la password per la ripresa. «Si potrà giocare, cercando di rischiare il meno possibile. Bisogna che finalmente vengano proposte quelle famose linee-guida che possono essere applicate, altrimenti sono solo carta straccia. Finora sono stati fatti protocolli non applicabili». Castellacci – lamentando che «i medici non sono mai stati invitati alle trattative per le linee guida» – chiama in causa anche i calciatori. «Non si possono costringere ad un’ulteriore quarantena, bisognerà piuttosto responsabilizzarli, cercando di essere un poco più flessibili ed entrando nella logica tedesca». C’è una verità che ci arriva da lontano. Questa: il destino mescola le carte e noi giochiamo. L’ha detto Schopenhauer, filosofo non terzino, giusto per restare in tema Bundesliga.

Fonte: CdS.