Il Napoli punta su Azmoun, al di là del futuro di Milik

Nel corso di Sportitalia, durante il programma “Speciale calciomercato” il giornalista Alfredo Pedullà aggiorna delle strategie della società partenopea. “Dopo aver risolto la questione Mertens, dove manca solo il timbro dell’ufficialità, c’è da risolvere la questione di Milik. Il Napoli ora non avrebbe alcuna fretta per il polacco, anche se ovviamente vorrebbe trovare una soluzione definitiva. Possibili contatti telefonici tra le parti per capire se ci sono margini per riaprire la trattativa. Nell’ombra c’è la Juventus che metterebbe soldi e scambi. Sullo sfondo il club azzurro pensa ad Azmoun che a livello tattico può fare la punta, ma anche l’esterno offensivo”.

La Redazione