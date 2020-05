Governo-Liga, ci si avvia ad un accordo rapido

In periodo di pandemia, anche il calcio prova a ripartire, tra mille difficoltà e paletti vari, si prova a tornare alla normalità. Ci sono riusciti in Germania, ora ci proveranno in Inghilterra e Spagna. Il Governo iberico e la Liga non è da escludere che troveranno un’intesa rapida, con l’obiettivo di giocare ogni 72 ore tra pomeriggio e la sera. Il rischio di non giocare porterebbe ad una perdita di 55 milioni. Per seguire così l’esempio e il modello della Bundesliga.

Andrea De Pauli CdS