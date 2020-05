Gabriele Gravina (pres. Figc): “Siamo già al lavoro per il protocollo per il campionato”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dato l’o.k. al ritorno degli allenamenti di gruppo ed ora il 28 Maggio si deciderà del campionato. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, attraverso l’Ansa, analizza la situazione. “Siamo contenti che il Comitato tecnico scientifico abbia valutato il protocollo per dare il via agli allenamenti, una ripartenza per il calcio in Italia. Ora stiamo già lavorando per quello del campionato. Ho ringraziato il Ministro dello Sport Spadafora e il Ministro della Salute Speranza per questo importante risultato e per aver dato la disponibilità per poterne parlare”.

La Redazione