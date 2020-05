Fabian Ruiz si ferma in allenamento: Gli aggiornamenti

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha dovuto interrompere ieri l’allenamento a causa di un fastidio muscolare: ecco gli aggiornamenti sull’infortunio.

NAPOLI – Uno dei temi più discussi in merito alla ripresa del campionato è quello dei rischi fisici che correrebbero i calciatori dopo due mesi di quarantena. Un rischio diventato concreto alla ripresa delle attività, soprattutto in casa Napoli. Gli azzurri, infatti, dovranno fare a meno di Kostas Manolas per oltre un mese a causa di una distrazione di secondo grado alla coscia destra sofferta a Castel Volturno cinque giorni fa. Oggi un altro titolarissimo partenopeo ha fatto tremare i tifosi azzurri: Fabian Ruiz.

Napoli, le condizioni di Fabian Ruiz

L’ex Betis, infatti, ha dovuto interrompere l’allenamento di ieri a causa di un affaticamento muscolare che ha fatto saltare gli allarmi. Lo spagnolo è reputato da Rino Gattuso uno dei suoi uomini chiave e perderlo, in vista della ripresa delle competizioni, sarebbe un problema serio. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, per ora la situazione dell’iberico non preoccupa: l’affaticamento è stato lieve e si è deciso per precauzione di non correre alcun rischio, soprattutto in virtù della delicata preparazione che attende i giocatori in vista del tour de force estivo. Fonte: Calciomercato.it