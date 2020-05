Fabian attore per un’estate: Il documentario “La quinta de la quinta”

Attore per una notte, anzi per un’estate. Quella più bella del successo della sua Spagna nell’Europeo Under 21 di un’estate fa. La vittoria delle Furie Rosse è diventata una Serie Tv chiamata «La quinta de la quinta», disponibile già sulla piattaforma Amazon Prime. Non poteva mancare l’intervista all’azzurro Fabian Ruiz, miglior giocatore di quel torneo.

«Abbiamo fatto un Europeo incredibile, vivendo momenti bellissimi. Poterli rivedere dopo un anno è fantastico. Mi sono emozionato tantissimo a rivederci, è stata una vittoria bellissima, non è facile vincere un Europeo anche Under 21» ha detto Fabian. «Ho rivisto tanti dettagli che non avevo notato in quei giorni di concentrazione, e poi i dettagli sono ciò che fa la differenza in una competizione come quella. Non si vince solo con chi va in campo ma con tutto il gruppo al completo che sostiene e aiuta. Più di una squadra siamo stati una famiglia. Siamo ancora tutti in contatto con un gruppo whatsapp, abbiamo commentato il documentario tutti insieme, è una vittoria che ci legherà per tutta la vita», ha concluso il centrocampista del Napoli. Fonte: Il Mattino