I due mesi di stop forzati a causa del Coronavirus, non potevano non portare strascichi in casa Napoli, a livello di infortuni. Infatti dopo l’infortunio di Manolas, ne avrà per sei/sette settimane, ieri si è fermato anche Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha un affaticamento muscolare. Nel frattempo cambio di allenamenti per Gattuso, non più sedute a tre gruppi, ma solo a due.

Fonte: Gazzetta dello Sport