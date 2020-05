De Laurentiis: “Non si può speculare sul dolore degli italiani”

Torna a parlare Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è intervenuto – direttamente da casa, come da dettato dei tempi – a margine dell’evento «Race for the Cure», la più importante manifestazione per la prevenzione alla lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, un evento spalleggiato puntualmente anche dal club azzurro.

«I precedenti governi non hanno fatto molto per la sanità, ci siamo trovati sprovvisti di terapie intensive, così come quello attuale che non ha fatto una bella figura riguardo al coronavirus» ha dichiarato De Laurentiis. «C’è stata anche una grande ignoranza sul piano della comunicazione. Sento tante indicazioni che sembrano una sorta di esame di dietrologia. Mi affascinano tanto da stimolarmi a fare quasi una serie Tv in diretta, ma chiaramente non si può speculare sul dolore degli italiani. Alcune cose non quadrano e sono ancora considerate in maniera sbagliata». Fonte: Il Mattino