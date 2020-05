Ciro Borriello (ass. Sport): “Mertens? Prima il rinnovo e poi la cittadinanza onoraria”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca è intervenuto l’Assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. “Io di natura sono molto scaramantico, ma se davvero Mertens firmasse per il Napoli, sarebbe una splendida notizia per tutti i tifosi. Con il club azzurro si può pensare di costruire un percorso insieme, dare al belga la cittadinanza onoraria, ma prima la firma ovviamente. Il ragazzo da sempre si è dimostrato una persona sensibile, attacco alla città e per questo il soprannome di Ciro. La popolazione campana ma il Sud in generale si è saputa comportare, dando un segnale di civiltà, sia quando era tutto chiuso, ma anche adesso con le mascherine indosso. Non avevo dubbi, ma sono felice che tutto ciò si sia realizzato”.

