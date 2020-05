Carlo Alvino: “Mertens? E’ un finale romantico. Per tornare a giocare, solo play-off e paly-out”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto il collega di Tv Luna Carlo Alvino. “Mertens? E’ un finale romantico, come vorremmo che il calcio di oggi fosse, visto che lui ha sempre manifestato la voglia di vestire la maglia del Napoli e la città gli mostra sempre tanto affetto. Sul rinnovo dico nei giorni scorsi ne parlavamo di questi costanti contatti, con le parti in causa, tutte le parti hanno trovato un punto d’incontro per proseguire questa unione. Il suo gol più bello? Per me quello con un significato, contro la Fiorentina di Coppa Italia, la squadra era sulle gambe e il folletto belga con quella rete ci tolse qualsiasi patema. Milik? Non prevedo qui colpi di scena, non ci saranno incontri nei prossimi giorni e quindi si cercherà di accontentare il ragazzo, ma alle giuste richieste del Napoli. Everton Soares è un gran bel giocatore, se io fossi nel club affonderei il colpo, perchè se iniziassero le aste, la vedo davvero complicata. Sul campionato invece o si parte con play-off e play-out, oppure si chiude tutto, non ci sono altre strade”.

La Redazione