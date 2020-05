Ben due le telefonate tra DeLa e Mertens, altro che Inter e Chelsea! “Ciro” ha resistito alle tentazioni

Era questione tutta nel volersi venire incontro. E tra domenica e ieri De Laurentiis e Mertens lo hanno fatto per ben due volte. Siamo, forse, alla svolta: di certo, mai come in queste ore il rinnovo del belga è vicinissimo. Un piccolo passo lo ha fatto il Napoli, un altro il bomber azzurro ed ecco quindi che l’intesa non è più un sogno. Altro che Inter, altro che Chelsea: Dries ha resistito a ogni tipo di tentazione pur di arrivare a questo punto, alla mano tesa da De Laurentiis per la permanenza per altri due anni. Probabilmente le voci nerazzurre della passata settimana facevano parte solo di un disegno strategico per accelerare la conclusione dell’operazione. I contorni economici dell’accordo non sono ancora del tutto definiti, non c’è ancora nero su bianco e si sa come i dettagli spesso possano fare la differenza: ma Mertens e De Laurentiis potrebbero già incontrarsi questo fine settimana per darsi la stretta di mano finale. D’altronde, lo spostamento tra regioni è autorizzato solo per ragioni di lavoro. Fonte: Il Mattino