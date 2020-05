Oggi in Inghilterra era un giorno importante per il calcio, in modo da ripartire dopo la Bundesliga. C’è stato l’incontro in call-conference con i 20 club e la novità è che hanno approvato il ritorno agli allenamenti divisi in gruppo. Un altro passo in avanti per il ritorno al calcio giocato che secondo il Governo britannico potrebbe avvenire a metà Giugno.

Fonte: skysport.it