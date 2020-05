Torna in auge Fornals, il West Ham però è un osso duro

Nel mercato spesso e volentieri ritornano i nomi che erano in passato in agenda, nel Napoli c’è certamente quello di Pablo Fornals del West Ham. L’ex del Villarreal sembrava ad un passo dal vestire l’azzurro, il club di De Laurentiis era disposto a pagare la clausola alla società spagnola, ma poi i londinesi hanno bruciato tutti sul tempo. Ora Fornals torna in auge in casa Napoli, ma convincere i club inglesi a cederlo non sarà semplice, perchè sappiamo che sono botteghe molto care.

Antonio Giordano CdS